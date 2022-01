El PP reclama al alcalde de Ibiza soluciones al problema de la vivienda "que se ha agravado"

IBIZA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Ayuntamiento de Ibiza ha preguntado al alcalde de la ciudad, Rafael Ruiz, si "tiene pensado hacer algo en vivienda, un problema de la ciudad que, como todo lo que toca, lejos de solucionarse o aliviarse un poco, se agrava".

El portavoz de los 'populares' en el Consistorio, José Vicente Marí Bosó, ha asegurado que "las dos legislaturas de Ruiz en materia de vivienda serán recordadas por pasar a tener la vivienda más cara de España, por anunciar muchas VPO que nunca llegan y por mantener a un concejal de Vivienda que no sabe absolutamente nada de lo que toca".

En un comunicado, Marí ha lamentado que la gestión municipal ha llevado a Ibiza al "podio de las ciudades con la vivienda más cara" y, por ello, ha considerado necesario cambiar las políticas porque se ha demostrado que son el "gran fracaso" del alcalde y del concejal de Vivienda, Aitor Morrás. Además, ha recordado que ya advirtieron que "está por ver" que entreguen alguna VPO esta legislatura.

"Por ahora seguimos con los constantes anuncios a bombo y platillo de viviendas de protección oficial, pero por el momento, solo son solares de protección oficial. Eso sí, son los solares más fotografiados de España y que más políticos socialistas han visto pasear", ha insistido Marí.

El 'popular' ha asegurado que "esto ocurre cuando quien está al frente no tiene ni la más mínima idea de qué hacer y se limita a encargar estudios e informes y montar chiringuitos que no llevan a nada como hace Morrás en su Concejalía, porque esto no pasa sólo en Vivienda, sino que la gestión de la Movilidad también deja mucho que desear: el transporte urbano es un fracaso".

Marí Bosó ha recordado que "el acceso a la vivienda digna es un derecho constitucional y las instituciones deben trabajar para hacer efectivo ese derecho a los ciudadanos.

También ha recordado que las propuestas del PP pasan por la reducción del porcentaje obligatorio de suelo destinado a VPO, pasando del 30 al 20 por ciento ya que con la normativa actual "nadie se va a lanzar a desarrollar una unidad de actuación".

Las iniciativas del PP recogen, a su vez, un plan de estímulo fiscal municipal a las cooperativas de viviendas a precio tasado, la desburocratización de los procesos de edificación, la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del IBI y su reducción progresiva del tipo de gravamen, así como la derogación de la plusvalía municipal.

El 'popular' ha pedido también que se mantenga la línea de subvención al alquiler de 500.000 euros.