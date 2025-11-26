El PP registra una ley para impedir que condenados por acoso a menores puedan ejercer como docentes

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, y la portavoz adjunta, Marga Duran, en rueda de prensa. - PP

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado en el Parlament una proposición de ley para modificar la ley de protección de la infancia para impedir que condenados por acoso a menores puedan ejercer como docentes o cualquier otra profesión que tenga contacto con menores.

Según ha expuesto este miércoles el portavoz 'popular', Sebastià Sagreras, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la iniciativa propone una reforma de la Ley de protección de la infancia que, en caso de aprobarse en la Cámara balear, se trasladaría al Congreso.

El portavoz ha defendido que la modificación busca "garantizar la protección de la infancia" ante lo que ha considerado "una laguna en la ley nacional que ya ha provocado episodios en Baleares", como el del profesor condenado en Son Sardina.

"Esta iniciativa nace del clamor de la comunidad educativa, especialmente de las familias, que desde hace meses reclaman mayor protección y garantías para los menores", ha dicho.

A su criterio, con la actual legislación la Conselleria de Educación y los centros educativos "se encuentran con las manos atadas" en casos como este, donde la sentencia judicial no incluye la inhabilitación expresa del profesional condenado.