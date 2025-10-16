El PP responsabiliza a Sánchez y Armengol de la reducción de plazas aéreas por la deuda del descuento de residente

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de la reducción de plazas aéreas por la deuda con las aerolíneas del descuento de residente.

"Ya advertimos que los impagos perjudicarían directamente a la conectividad de los ciudadanos de Baleares y así se demuestra. Esta bonificación del 75 por ciento no es un regalo sino un derecho compensatorio de la insularidad de nuestro territorio", ha afirmado el portavoz adjunto de los 'populares' en el Congreso, José Vicente Marí Bosó.

El diputado ha recordado que Francina Armengol, "ejerciendo como ministra 23", vetó la enmienda aprobada por el Senado para garantizar la cobertura de esta bonificación. "Es una consecuencia directa de estos impagos porque la reducción se concentra en las conexiones a península e interislas, es decir, lo cubierto por el descuento", ha recordado.

El portavoa adjunto del PP ha recordado que avisaron de que había que poner en presupuesto 1.200 millones, pero que los socialistas dijeron que bastaban 300. Ahora, ha apuntado, se ha evidenciado que era necesario aquel importe y que sólo en agosto se debían 700 millones a las aerolíneas.

Por otro lado, el 'popular' se ha referido a la subida de las tasas aeroportuarias. "También perjudica al sector y nosotros necesitamos una política de tasas aeroportuarias que incentive la conectividad en invierno y favorezca la desestacionalización", ha indicado.

Por ello, a juicio de Marí, los senadores y diputados socialistas de Baleares, incluyendo a Francina Armengol, tienen la oportunidad de votar a favor de una enmienda de congelación de las tasas aeroportuarias en la tramitación de la ley de movilidad sostenible.

"De nuevo, se evidencia que las políticas de Sánchez y Armengol directamente agreden a los ciudadanos de Baleares", ha concluido.