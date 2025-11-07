El PP de sa Pobla pide más presupuesto para reforzar el número de agentes de Policía y aumentar su presencia en calles

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de sa Pobla ha reclamado un aumento significativo del presupuesto destinado a la seguridad ciudadana para 2026 ya que consideran que la situación actual requiere más inversión y efectivos de policía en las calles.

Según ha informado el partido en nota de prensa, ha propuesto que el nuevo presupuesto incluya una ampliación sustancial de los recursos destinados a la Policía Local, incorporando la mejora de los medios técnicos y humanos, así como la recuperación de patrullas de proximidad y su presencia en las calles, especialmente en horarios nocturnos y fines de semana.

La portavoz 'popular', Pedrona Seguí, ha sostenido que la seguridad de los vecinos "debe ser una prioridad" y no una "asignatura pendiente". Además, planean solicitar formalmente a la Delegación del Gobierno un incremento en el número de efectivos de Guardia Civil destinados en el municipio ya que consideran el número actual insuficiente.

Seguí ha señalado que desean contar con más efectivos "por el bien de la ciudadanía" y confía en que se alcance la cifra de 25, argumentando que "el municipio ha crecido, pero los recursos no".