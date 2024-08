El PP urge a aclarar ya el conflicto de competencias sobre Cala en Porter para empezar la restitución de la playa

MENORCA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por Menorca, Cristóbal Marqués, ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que conteste este mismo jueves sobre qué administración debe actuar para restituir la playa de Cala en Porter.

Marqués cree que todo esto se puede solucionar en cuestión de horas, que es tan fácil como que el Ministerio autorice al Govern o diga que lo hará Costas, aclarando si la actuación a llevar a cabo es de interés general o no. "Pero no podemos perder un minuto más en conflictos competenciales que la gente no entiende", ha afirmado.

El senador ha desmentido al diputado menorquín del PSIB en el Congreso Pepe Mercadal y ha asegurado que la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua pidió el pertinente permiso el pasado 22 de agosto.

Según Marqués, se solicitó una autorización para actuar y recuperar el trazado original del torrente. "Una semana después no ha habido noticias desde la Dirección General de Costas y Litoral, ni en positivo, ni en negativo, pese a la urgencia de la actuación", ha manifestado.

Además, considera que las declaraciones de este jueves Mercadal son bochornosas, ya que "miente cuando dice que la primera comunicación oficial que recibió el Ministerio fue el miércoles, cuando los documentos oficiales de la Conselleria reflejan claramente que hace una semana que se solicitó".

El senador 'popular' piensa que "Mercadal debería dejar de hacer de escudero de Pedro Sánchez y empezar a defender a Menorca y los menorquines".

De la misma forma, pide a Mercadal que tenga más respeto para el alcalde de Alaior, José Luis Benejam, y los regidores, quienes están a pie de calle, defendiendo los intereses de los residentes y comerciantes de Cala en Porter. "Es una falta de respeto mentir de esta forma tan descarada", ha añadido.

Desde el PP han indicado que la Ley de Costas es clara sobre la competencia sobre las autorizaciones y calificaciones de interés general.

En concreto, en su artículo 111.1. se estipula que tendrán la calificación de obras de interés general y serán competencia de la Administración del Estado las que se consideren necesarias para la protección, defensa, conservación y uso del dominio público marítimo-terrestre, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes que lo integren y las de creación, regeneración y recuperación de playas.

Marqués ha recordado que en el Real Decreto 884/2022 de traspaso de competencias al Govern, en ningún momento el Estado cedió sus competencias sobre las autorizaciones y calificaciones de interés general, como lo es la de Cala en Porter, por tanto, "al diputado Mercadal le hubiera bastado con leerse la Ley y el traspaso de competencias".

Además, ha añadido que "desde el primer minuto los consistorios menorquines afectados por la DANA, el Consell de Menorca y Govern están trabajando coordinadamente para dar soluciones".

"En el caso de Cala en Porter, en menos de una semana se tuvieron listas las actuaciones urgentes a llevar a cabo, y por ese motivo se solicitó autorización", ha dicho el senador popular, quien ha puntualizado que "incluso, la Conselleria ya tiene listo el informe ambiental para dar apoyo en la protección del medio natural en la zona de actuación".

Asimismo, confirma que "se sabe que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico está preparando un plan de recuperación de la Costa de Menorca por los efectos de la DANA, algo que parece positivo, pero si incluyen Cala en Porter, van a demorar la actuación urgente en el torrente y la playa.

Finalmente, Marqués ha pedido la implicación de la Ministra, Teresa Ribera, a quien ha agradecido su visita a las zonas afectadas, para que el Ministerio dé este jueves mismo una respuesta.