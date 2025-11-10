PP y Vox critican pagos irregulares de la renta social garantizada y MÉS cree que entran dentro de la "gestión normal"

Archivo - La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, en rueda de prensa. - PP - Archivo

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han criticado los pagos irregulares de la renta social garantizada (Resoga), mientras que MÉS per Mallorca ha considerado que entran dentro de la "gestión normal" de las ayudas.

En la rueda de prensa parlamentaria, la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha hecho referencia a la revisión de los expedientes de la Resoga que el Govern presenta este lunes y que, según Durán, "descubre que había dejadez y descontrol".

Asimismo, la 'popular' ha subrayado que la auditoría señala que el Govern pagó 1,3 millones de euros de forma irregular, según avanzó 'Última Hora'. Para Durán, "no es de recibo" decir que era una práctica habitual.

Lo ha dicho en referencia al portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien ha enmarcado los pagos irregulares en la "gestión normal" de las ayudas sociales. A su parecer, las ayudas sociales "no pueden esperar" a cumplir todos los procedimientos administrativos "muchas veces".

Con posterioridad, ha subrayado el ecosoberanista, se revisan los requisitos y si en algunos casos se encuentran disfunciones se requiere el dinero. "Consideramos que el funcionamiento es correcto, tanto el otorgamiento a todas las personas que necesitan una ayuda y, después, la revisión de que se cumplen efectivamente todos los requisitos", ha dicho.

También ha abordado la cuestión la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, quien ha reprochado al Govern del PP que "lleve dos años gobernando y se hayan seguido dando estas ayudas a ilegales". Por ello, ha recordado, su formación exigió un mínimo de residencia de tres años en Baleares para poder optar a estas ayudas.

Por su parte, el portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, ha evitado valorar la cuestión a la espera de conocer la auditoria.