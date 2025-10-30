PP y Vox rechazan que Educación participe en la decisión de cambios de usos urbanísticos

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Educación y Universidades ha rechazado una proposición no de ley (PNL) del PSIB que reclamaba al Govern, entre otras cuestiones, que garantice la participación vinculante de la Conselleria de Educación en cualquier cambio de uso urbanístico que pueda tener impacto en la planificación educativa.

La PNL, defendida por el diputado Carles Bona y rechazada con siete votos en contra de PP y Vox y seis de Podemos, MÉS y PSIB, pedía la modificación de la ley de medidas urgentes en materia de vivienda para que cualquier actuación urbanística sobre suelo de equipamientos públicos requiera un informe preceptivo de la Conselleria.

Igualmente, reclamaba al Ejecutivo la publicación de un mapa actualizado y transparente de las necesidades de expansión de la red de centros públicos, la revisión de las decisiones del Consell de Govern sobre medidas urbanísticas que no tengan en cuenta informes educativos previos, y la defensa "activa" del papel de la escuela pública como herramienta de cohesión social y equidad.

PROGRAMA EXCELLENTIA

La Comisión de Educación y Universidades ha aprobado por asentimiento de todos los grupos una PNL 'popular', que ha defendido la diputada Ana Isabel Curtó, relacionada con el programa Excellentia.

Así, el Parlament insta al Govern a destinar una partida presupuestaria suficiente para consolidar el programa Excellentia del Conservatorio Superior de Música de Baleares (Csmib) y ampliarlo, si es posible, a otros centros de enseñanzas superiores artísticas.

También pide al Ejecutivo que garantice que el programa incluya anualmente un número mínimo de masterclases y talleres con artistas y pedagogos internacionales de reconocido prestigio, y que promueva evaluaciones de satisfacción entre el alumnado para conocer la valoración de los estudios y del programa.

Finalmente, la Cámara solicita al Govern que fomente la colaboración entre el Csmib y otros conservatorios profesionales de Baleares para extender el acceso parcial al programa Excellentia, ya sea de forma presencial o virtual, para que alumnos de diferentes islas y zonas puedan beneficiarse.