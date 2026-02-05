PP y Vox rechazan hacer un plan de seguimiento de la oferta turística ilegal este verano

Archivo - Varios turistas en las inmediaciones de la catedral de Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado solicitar a los Consells insulares que diseñen un programa de seguimiento y control de la oferta turística ilegal durante este verano.

Los siete diputados de PP y Vox han votado en contra de la proposición no de ley (PNL) del PSIB sobre este tema en la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social de la Cámara balear, mientras que los seis representantes de PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto han votado a favor.

En ella, se instaba a los Consell de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, en coordinación con el Govern, que crearan este plan para que los servicios de inspección turística evaluaran si a las viviendas irregulares que se detectaron en 2025 en plataformas en línea, se continúan anunciando durante el 2026.

Por otra parte, la misma comisión ha aprobado por asentimiento otra PNL, en este caso del PP, relativa a la revisión del programa Imserso.

Con esta iniciativa, el Parlament insta al Gobierno de España, en las próximas licitaciones de los programas del Imserso, a activar la inclusión de precios unitarios con valores de mercado, ajustados a los costes de producción a la actual coyuntura, para recuperar y preservar "parámetros de calidad a las ofertas de los viajes y los servicios prestados".

Asimismo, le reclama que garantice a los pensionistas que esta actualización de costes de producción, "no afecte los precios aplicados a los futuros usuarios", al tener en cuenta la coyuntura inflacionista y la reducción del poder adquisitivo de los mayores, puesto que han apuntado que "las pensiones de los cuales no se incrementan al mismo ritmo".

El Parlament también pide que al Ejecutivo que tenga en consideración las propuestas y reivindicaciones efectuadas por el sector turístico relativas a la organización, gestión del programa, número de plazas, precios, entre otros, para "mejorar y actualizar el programa del Imserso".

Al mismo tiempo, ha planteado que se trabaje para mejorar el sistema de acceso y contratación de los viajes del Imserso por parte de los usuarios, de forma que "se consigan evitar situaciones discriminatorias, ya sea por accesibilidad, para la brecha digital, o por cualquier otro motivo".