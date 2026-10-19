El precio medio de compra de una vivienda sube un 5,3% en Baleares, con 3.535 euros por metro cuadrado

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria en Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de la compraventa de vivienda en Baleares ha incrementado un 5,3 por ciento en el tercer trimestre de 2026 y ya se sitúa en 3.535 euros por metro cuadrado, el precio más alto de España.

Gesvalt ha explicado este lunes en un comunicado que esto supone que una vivienda de 90 metros cuadrados tiene un precio de 318.150 euros, 15.930 euros más respecto al año anterior.

El precio en Baleares se encuentra por encima de la media nacional, que se sitúa en 2.085 euros por metro cuadrado, aunque la subida interanual en porcentaje es menor que la registrada a nivel estatal, con un 10,6 por ciento.

El precio del alquiler también ha subido y registra una media de 20,4 euros mensuales por metros cuadrado, lo que se traduce en una subida interanual del 2,6 por ciento.

UN INCREMENTO GENERALIZADO

Las comunidades autónomas que registran una mayor subida interanual son Castilla-La Mancha (+14,6%), Aragón (+13,1%) y la Comunitat Valenciana (+12,9%). En cambio, Baleares (+5,3%), Euskadi (+7,1 %) y Extremadura (+7,2%)presentan avances más moderados. Baleares continúa siendo la comunidad con el precio más elevado, con 3.535 euros por metro cuadrado, seguida de la Comunidad de Madrid (3.430) y Euskadi (2.805). En el extremo inferior se sitúan Extremadura (951), Castilla-La Mancha (1.102) y Castilla y León (1.241).

Entre las capitales de provincia, Donostia-San Sebastián lidera la clasificación con 4.932 euros por metro cuadrado, seguida de Madrid (4.727) y Barcelona (4.424). Palma (3.401) y Málaga (3.111) completan el grupo de ciudades con precios más elevados. En sentido contrario, Lleida, Cáceres y Teruel se mantienen en niveles próximos a los 1.200 euros por metro cuadrado.

En el mercado del alquiler, las mayores subidas se registran en Toledo (+12,0%), Huesca (+10,9%) y Zaragoza (+9,7%), "lo que refleja que la presión sobre las rentas sigue desplazándose hacia polos de interior y áreas metropolitanas de tamaño medio". En sentido, Álava (-3,0%), Guipúzcoa (-2,3%) y Barcelona (-1,1%) experimentan descensos.

Aunque en cuanto a niveles de renta, Barcelona encabeza la lista con 23,39 euros mensuales por metro cuadrado, ligeramente por delante de Madrid (23,14) y Baleares (20,40).