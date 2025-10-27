Presentan en Ibiza un nuevo máster en el sector MICE para profesionales especializados en eventos y congresos. - CAIB

IBIZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Hostelería de Baleares (EHIB) de Ibiza y la Universitat de les Illes Balears (UIB) han presentado oficialmente el nuevo Máster en MICE (Meetings, Incentives, Conventions & Exhibitions / Organización de eventos), una formación universitaria dirigida a profesionales que deseen especializarse en la gestión integral de eventos, congresos e incentivos.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, el programa, impulsado conjuntamente por la EHIB de Ibiza y la UIB, combina formación teórica, práctica y una estrecha conexión con el tejido empresarial del sector, consolidando la oferta académica de excelencia en las Islas.

El acto de presentación ha tenido lugar en la sede de la EHIB de Ibiza y ha contado con la asistencia del decano de la Facultad de Turismo de la UIB, Tolo Deyá; la directora de la EHIB de Ibiza, Pepa Costa; la directora del Palacio de Congresos de Ibiza, Fina Riera; la representante del Ibiza Convention Bureau, Ana Sánchez, y miembros de Fomento del Turismo de Ibiza, entre otras autoridades y profesionales del sector.

Durante la presentación, todos los asistentes han coincidido en destacar la importancia de impulsar la formación especializada como herramienta clave para reforzar la competitividad, la sostenibilidad y la calidad del destino.

El Máster en MICE tiene como objetivo formar a profesionales capaces de diseñar, producir y gestionar eventos en todas sus fases -desde la conceptualización hasta la ejecución y la evaluación- con un enfoque integral que combina planificación estratégica, comunicación, innovación tecnológica, sostenibilidad y experiencia del cliente.

El programa incluye 330 horas de prácticas en empresas del sector, garantizando una formación aplicada, práctica y orientada a la inserción laboral.

La directora de la EHIB de Ibiza ha destacado que esta iniciativa responde a la voluntad del Govern de impulsar una formación de alto nivel vinculada al turismo de calidad, sostenible y desestacionalizado, y ha remarcado la necesidad de seguir apostando por el turismo de congresos, eventos y reuniones como un pilar estratégico dentro del modelo turístico balear. Asimismo, ha querido agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu en el desarrollo de este proyecto.

Por su parte, la directora del Palacio de Congresos de Ibiza ha subrayado la relevancia de esta formación para el futuro de la Isla, especialmente en un momento en que el Palacio de Congresos de Ibiza se consolida como un espacio de referencia para acoger encuentros profesionales, congresos y eventos de carácter nacional e internacional.

El decano de la Facultad de Turismo, Tolo Deyá, ha resaltado que este máster supone un paso más en la apuesta de la UIB por ofrecer programas especializados que respondan a las necesidades reales del mercado, reforzando la conexión entre el ámbito académico y el profesional.

En esta misma línea, la gerente del Ibiza Convention Bureau, Ana Sánchez, ha celebrado la puesta en marcha de esta formación específica, que responde a la evolución del sector en la Isla y que contará con la participación de reconocidos profesionales del sector MICE de Ibiza que formarán parte del equipo docente, aportando su experiencia directa y conocimiento del entorno local y global del turismo de eventos.

Además, el programa contará con la participación de reconocidos profesionales del sector MICE de Ibiza que formarán parte del equipo docente, aportando su experiencia directa y conocimiento del entorno local y global del turismo de eventos.

Con el lanzamiento de este Máster, la EHIB y la UIB refuerzan su compromiso con la excelencia formativa y la innovación en el ámbito turístico, ofreciendo programas que responden a las nuevas demandas del mercado global. La suma de esfuerzos entre las instituciones públicas, el ámbito académico y el sector empresarial consolida a las Baleares como un territorio de referencia en formación, profesionalización y especialización en el sector MICE.