El presidente del Comité de Ética Asistencial afirma que "no habrá problema" en implantar la ética en centros privados

PALMA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité de Ética Asistencial, José Antonio Salinas, ha considerado que "no habrá problema" en introducir la ética en las enseñanzas sanitarias que se impartan en las universidades privadas, que tienen previsto abrirse en un futuro en Baleares.

El representante de este órgano consultivo ha respondido de esta manera en la Comisión de Salud del Parlament, cuando el diputado del PSIB Carles Bona le ha planteado este miércoles sus dudas sobre si estos centros podrían omitir en sus planes de estudios prácticas como el aborto o la eutanasia, puesto que algunos están ligados a la Iglesia Católica.

Salinas ha abogado por comenzar a impartir clases de ética desde el colegio y ha criticado que, cada vez, esta materia tenga "menos espacio" en los currículos educativos.

El también pediatra del Hospital de Son Espases ha señalado que le "preocupa" más que el personal sanitario sepa "deliberar sobre los valores que hay en conflicto", que no que se les instruya en el aborto y la eutanasia.

En ese sentido, ha remarcado que ambas prácticas, a su juicio, son "una tragedia de valores" y "no sería lo ideal que una vida esté juego" desde una visión ética pero ha reconocido que, a veces, hay valores que "tienen que ser trasgredidos".

"El ejercicio de deliberación, ver qué es lo mejor y qué valores están implícitos a veces es más importante que la decisión final. En ética es más importante el camino que la meta final, porque es el que marca como llegar a decisiones óptimas y por eso incorporar la ética es un pilar fundamental", ha mantenido.