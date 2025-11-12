El presidente del Consejo Económico y Social entrega a Galmés su memoria de 2024

Los presidentes del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y del Consejo Económico y Social de Baleares, Francesc Fiol. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha recibido este miércoles en audiencia al presidente del Consejo Económico y Social de Baleares (CES), Francesc Fiol, quien le ha hecho entrega de la memoria sobre la economía, el trabajo y la sociedad elaborado por el organismo correspondiente a 2024.

Durante el encuentro, Galmés ha agradecido la labor que desarrolla el CES y ha destacado "la importancia de disponer de análisis rigurosos que contribuyan a orientar las políticas públicas y a impulsar el bienestar de la ciudadanía de Mallorca".

Según ha informado el Consell en un comunicado, el presidente insular ha estado acompañado por el conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch.

Por parte del CES también ha acudido su secretario general, Antonio Alcover, y su representante de la institución insular, Antoni Serra.