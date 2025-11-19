El presidente del Foro España Cívica destaca "sinergias" con Prohens y le propone realizar acciones en Baleares

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibe al presidente del Foro España Cívica, Mariano Gomá. - CAIB

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Foro España Cívica, Mariano Gomá, ha puesto en valor la "sinergia importante" con la presidenta del Govern, Marga Prohens, a quien ha propuesto acciones para llevar a cabo en Baleares que, ha dicho, "ha recibido bien".

Así lo ha dicho Gomá en declaraciones después de ser recibido en audiencia, junto con la secretaria general de la asociación, Aina Aguiló, en el Consolat de Mar por la líder del Ejecutivo.

Igualmente, Gomá ha destacado que Prohens es una persona que "habla claro y sabe escuchar" y que es "sensible" con la sociedad civil. "Creo que vamos a trabajar juntos", ha apuntado.

El presidente y la secretaria de la asociación se han reunido también con el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, quien los ha recibido en la Cámara autonómica.

Por otro lado, la presidenta del Govern se ha reunido también este miércoles con el presidente de la Audiencia Provincial de Palma, Gabriel Oliver; el alcalde de Ses Salines, Guillem Mas; y el alcalde de Vilafranca de Bonany, Montserrat Rosselló.