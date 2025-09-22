El principal acusado de Lujo Casa niega los hechos: "No he estafado a nadie"

A la izquierda, Carlos García Roldán, principal acusado en la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa. - ISAAC BUJ - EUROPA PRESS

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El principal acusado de la macroestafa innmobiliaria de Lujo Casa ha negado este lunes las acusaciones contra él, se ha declarado inocente, y ha insistido en varias ocasiones en que no ha estafado a nadie y que a todos los compradores les explicó los riesgos en los que estaban incurriendo al participar en las promociones.

El juicio, por el que ya han pasado más de 250 afectados, se ha retomado este lunes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma con la declaración de Carlos García Roldán, considerado cerebro y cabecilla de la trama.

García Roldán ha negado, a preguntas del fiscal anticorrupción, Juan Carrau, haber reconocido los hechos en instrucción. Respecto a su huida a Colombia, ha asegurado que fue "por miedo, después de haber recibido amenazas de muerte", aunque ha reconocido que "fue un error", que se tenía que haber quedado en Mallorca.

"Me arrepiento de haberme ido, tenía que haber hecho una suspensión de pagos y nos hubiéramos ahorrado todo esto", ha señalado, al tiempo que ha apuntado que a partir de ese momento "no razonaba ni pensaba con coherencia".

El principal acusado ha reconocido haber publicitado viviendas con imágenes de otras promociones. "El arquitecto te da cuatro rayas y el comprador no puede hacerse una idea, por eso utilizamos renders", se ha justificado, asegurando, por otra parte, que siempre tenía opciones de compra sobre los terrenos en los que pensaba construir.

García Roldán ha asegurado que explicó a todos los reservantes los riesgos en los que incurrían al participar en las promociones y que trasladó a todos que el dinero de las reservas iba a ser destinado a las compras de los terrenos.

"Siempre he trabajado así y todas las promociones han sido exitosas. Si no hubiera habido una estampida de reservantes que me pidieron la devolución de la señal, se hubiera podido hacer la promoción", ha indicado.

"Nunca se ocultó ninguna información a los clientes", ha reiterado, asegurando que las obras pueden comenzar sin tener la licencia de ejecución, sólo con la licencia de proyecto básico. Ha negado también haber destinado dinero de los reservantes a pagar deudas personales y ha negado haber actuado de mala fe al hacer traspasos entre cuentas y sociedades.

MÁS ACUSADOS

Tras García Roldán se espera la declaración de otros cinco acusados, después de que dos aceptaran penas de nueve meses de cárcel al inicio del juicio.

Para García Roldán, conocido como 'Charly', la Fiscalía interesa una pena de 16 años de prisión y el pago de una multa de 446.000 euros. Su socio y propietario de Mallorca Investment, Michele Pilato, se enfrenta a una condena de 10 años de cárcel.

Están acusados de haber estafaron 3,3 millones de euros a al menos 235 personas, muchas de ellas parejas jóvenes que pensaban que estaban realizando contratos de reserva para comprar un piso.

A medida que se cumplía el plazo máximo de entrega de las viviendas, los compradores fueron formulando reclamaciones y pidiendo explicaciones, pero sólo recibían excusas.

Con el dinero estafado a las víctimas los encausados pagaron salarios de trabajadores ficticios y se gastaron cantidades ingentes de dinero en restaurantes, servicios de compañía y casinos, así como joyas y vehículos. En un casino al que García Roldán acudió en 227 ocasiones mientras captaba fondos con las promociones, hizo gastos por 712.000 euros.

A lo largo de las sesiones del juicio que se celebraron entre finales de junio y principios de julio declararon numerosos testigos, investigadores policiales y víctimas de la macroestafa.