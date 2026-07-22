A prisión el acusado de atropellar mortalmente a un ciclista octogenario en Pollença

El acusado, de espaldas, entra en un furgón de la Guardia Civil escoltado por dos agentes. - GUARDIA CIVIL

PALMA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Inca ha decretado el ingreso en prisión provisional del joven conductor acusado de atropellar mortalmente a un ciclista de 83 años en una carretera de Pollença.

El sospechoso, de 27 años, ha pasado a disposición judicial la mañana de este miércoles después de haber sido arrestado unas horas después del accidente, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Los hechos se produjeron sobre las 07.55 horas del lunes a la altura del kilómetro 54 de la carretera Ma-2200, a su paso por el término municipal de Pollença.

El conductor, cuyo vehículo arrastraba un remolque de feria, adelantó al ciclista, y cuando trató de retornar al carril correspondiente, arrolló al ciclista, quien salió despedido hacia una zanja situada en uno de los laterales de la vía.

Pese a que los sanitarios de emergencias le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, no pudieron hacer nada por salvarle la vida y confirmaron su fallecimiento.

El joven, pese a todo, abandonó el lugar sin prestar auxilio a la víctima. El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Baleares abrió una investigación para tratar de identificar tanto al vehículo implicado como a su conductor.

Las primeras pesquisas se centraron en una matrícula facilitada por testigos que presenciaron el atropello. La placa había sido colocada de forma antirreglamentaria en el remolque de feria, lo que desvió inicialmente la línea de investigación.

No obstante, y gracias al análisis de las distintas evidencias recopiladas y a las gestiones realizadas en coordinación con las policías locales de la zona, los investigadores lograron identificar el vehículo tractor realmente implicado y localizar el remolque utilizado en el momento del siniestro.

Con toda este información consiguieron llegar hasta el conductor sospechoso, quien reconoció la autoría del atropello mortal y fue arrestado como supuesto autor de los delitos de homicidio por imprudencia y abandono del lugar del accidente.

Un juez de Inca ha decretado este miércoles su ingreso en prisión de forma provisional mientras avanza la investigación, que por parte de la Guardia Civil permanece abierta para tratar de esclarecer los hechos en su totalidad.

El conductor se enfrenta a posibles penas de hasta cuatro años de prisión de hasta y a la privación del derecho a conducir vehículos a motor por un periodo de entre uno y seis años por el delito de homicidio imprudente. El abandono del lugar del accidente puede comportar entre seis meses y cuatro años de cárcel.

La Guardia Civil ha recordado que toda persona implicada en un siniestro vial tiene la obligación de detener el vehículo y permanecer en el lugar del accidente, señalizar la zona para evitar nuevos riesgos, avisar al 112 o al 062 y auxiliar a las personas heridas en la medida de lo posible.