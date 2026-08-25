A prisión el cuarto miembro de la banda acusada de robar un reloj de alta gama y agredir a su dueño en Andratx

Archivo - Sucesos.- El conductor implicado en el atropello mortal en Capdepera (Mallorca) da positivo en el test de alcoholemia - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha arrestado al cuarto miembro de la banda acusada de robar un reloj de alta gama y agredir a su dueño en el Port d'Andratx, quien ha ingresado en prisión de forma provisional.

Los hechos, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, ocurrieron el pasado 15 de agosto.

Las víctimas, una pareja, denunciaron que habían sido asaltadas por tres hombres que les robaron un reloj valorado en 24.000 euros y diversas joyas por valor de 2.000 euros.

En una primera fase de la investigación fueron detenidos tres hombres, dos de ellos como supuestos autores del asalto y un tercero que condujo el vehículo utilizado para huir del lugar.

El cuarto sospechoso, de origen magrebí, se encontraba en paradero desconocido, pero fue localizado y detenido pocos días después. La autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional como supuesto autor de delitos de robo con violencia continuado, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental.

Los investigadores, además, han podido esclarecer otro robo con violencia cometido el 17 de agosto en la Costa d'en Blanes (Calvià). En esta ocasión, los tres sospechosos asaltaron a un hombre y, de un tirón, le sustrajeron un reloj valorado en 35.000 euros.