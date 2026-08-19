Tres detenidos por robar un reloj de alta gama y agredir a su dueño en el Port d'Andratx

Archivo - Port d'Andratx, en Mallorca. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas, miembros de un grupo criminal itinerante, por supuestamente robar un reloj de alta gama y agredir a su dueño en el Port d'Andratx.

Un cuarto sospechoso se encuentra en paradero desconocido y está siendo buscado por los investigadores, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado en una zona poco transitada de la localidad. Hasta allí siguieron los cuatro sospechosos a una pareja y, en un momento dado, se abalanzaron sobre el hombre, lo tiraron al suelo y lo golpearon mientras le intentaban robar su reloj de alta gama.

La mujer entregó su bolso y su reloj a los supuestos ladrones, tras lo que huyeron en un vehículo. Los agentes, tras varias comprobaciones, lo encontraron en un establecimiento hotelero de Magaluf (Calvià).

Cuando los sospechosos se percataron de la presencia policial intentaron huir separándose en dos grupos, pero tres de ellos fueron finalmente interceptados y detenidos.

Durante su identificación, los sospechosos facilitaron inicialmente datos falsos. Los investigadores descubrieron que utilizaban diferentes identidades y documentación para dificultar su identificación y evitar su vinculación con hechos delictivos.

En cualquier caso, las víctimas reconocieron a los tres detenidos como los autores del asalto y los agentes pudieron relacionarlos con el vehículo utilizado y con un alojamiento en Mallorca, así como reconstruir los desplazamientos realizados tras el robo.

La Guardia Civil consiguió demostrar que los tres detenidos, todos ellos de origen francés, forman parte de un grupo criminal itinerante especializado en el robo de relojes de alta gama.

Por lo general, seleccionaban a sus víctimas, especialmente a turistas que portan relojes de alta gama, y las asaltaban en zonas con poca afluencia de personas.

Los tres arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de los delitos de robo con violencia, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental. La investigación continúa abierta para localizar al cuarto sospechoso y determinar si podrían haber cometido otros robos similares.