Profesionales del circo de Baleares finalizan su colaboración con Cort por "falta de transparencia" y "poco diálogo"

La Asociación de Profesionales del Circo de Baleares (Apcib) han anunciado que han puesto punto y final a su colaboración con el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Palma, al que acusan de "falta de transparencia" y trato "poco dialogante".

Desde sus inicios, Apcib ha defendido la correcta aplicación de las "buenas prácticas profesionales" dentro del Cicle de Circ de Palma, con la voluntad de garantizar la "calidad de los espectáculos programados, dar prioridad a artistas y compañías baleares", según han indicado en un comunicado.

En ese sentido, estas "buenas prácticas" pasarían por la contratación de empresas y artistas que "pongan en valor la profesionalidad y la dignidad del sector" y la disponibilidad de los medios técnicos y logísticos adecuados para cada función.

En este sentido, han criticado que desde que el ciclo está bajo la gestión del actual equipo de gobierno, se han producido "graves carencias" en producción y coordinación, hasta llegar al punto de "exigir a determinadas compañías aportar material e infraestructuras, a pesar de haber comunicado previamente que no disponían".

Asimismo, han incidido en que, desde hace dos años, Apcib ha manifiestado su "desacuerdo" con la manera de trabajar del actual director del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Rafel Brunet, por su "falta de diálogo, coherencia y respeto institucional".

Entre los hechos "más graves", han destacado los "cambios constantes" de decisiones "sin motivo aparente" o la "pérdida de transparencia y participación democrática", ya que han acusado a Brunet de "tomar decisiones unilaterales" para elegir las compañías programadas, al "ignorar el criterio de la asociación".

También han reprochado que inicialmente no se les diera acceso a la información para acceder en el presupuesto del ciclo, el cambio de nombre del ciclo a Palma Circ "sin ningún tipo de consenso", que se negara "reiteradamente" la autoría e impulso inicial de Apcib al ciclo.

Otro de los aspectos que han censurado es que las aportaciones a Apcib por el ciclo hayan pasado de 1.500 a 300 euros y tras las quejas se haya dejado en 500 euros, algo que consideran una "burla" y una "muestra más del desprecio hacia la tarea profesional".

"COACCIONES" DE BRUNET

Asimismo, la agrupación circense ha acusado a Brunet de enviarles un correo con una supuesta "coacción", al advertirles de una "posible denuncia" si hacían público un hecho que se ha repetido en la edición de 2025 y que ya alertó MÉS per Palma en 2023, con la inclusión de un espectáculo.

Según MÉS, Brunet incorporó dos espectáculos de una misma empresa en 2023 "sin ningún consenso". "Hay que destacar que esta es una entidad donde él mismo había trabajado antes de asumir su cargo público", han sostenido desde Apcib.

Ante estos hechos, han adelantado que solicitarán oficialmente el acceso al presupuesto para comprobar que la contratación de este año se ha hecho de manera correcta.

La agrupación del circo han subrayado que los responsables públicos de Cultura tienen que ser gestores "con experiencia, sensibilidad y conocimiento real del sector, no figuras que entiendan la cultura desde una visión puramente mercantilista".

Por eso, han explicado que los artistas y compañías de circo viven en "una precariedad constante" y necesitan que las instituciones les "respeten" y "acompañen", no que les "ninguneen u obstaculicen" su trabajo.

Así, han pedido al resto del sector cultural que haya vivido estas situaciones que evidencien estas prácticas para "construir un sistema más justo, transparente y realmente público".

Finalmente, han invitado al equipo de Cultura del Ayuntamiento de Palma a una "reflexión profunda", especialmente si se tiene en cuenta su aspiración de convertir Palma en Capital Cultural Europea 2031. "Sin el consenso y la participación del sector cultural, este objetivo está condenado al fracaso. El primer paso imprescindible es restablecer el diálogo", han alegado.

MÉS PIDE LA DIMISIÓN DE BRUNET

Por su parte, en MÉS per Palma han expresado su apoyo total a Apcib ante su decisión de romper la colaboración con el área de Cultura del Ayuntamiento de Palma por la gestión del Cicle de Circ 2025, según ha explicado los ecosoberanistas en un comunicado.

La formación considera "gravísimo" que una entidad que ha sido "clave" en la creación y consolidación de este proyecto se vea "obligada" a desvincularse por la "falta de diálogo" y el "trato autoritario" de Brunet, algo que han considerado que cuenta con el "aval" y el "silencio" del alcalde de Palma, Jaume Martínez, y del regidor de Cultura, Javier Bonet.

"Cuando una entidad profesional como Apcib se va de un proyecto que ella misma impulsó, es que la gestión pública del gobierno del PP ha perdido el norte", ha reprochado el regidor de MÉS per Palma Miquel Àngel Contreras.

Además, MÁS por Palma ha exigido la dimisión de Brunet por estas "malas praxis reiteradas" y el "trato autoritario" hacia el sector. Contreras ha acusado a Brunet de modificar la programación propuesta por la Apcib para incluir "nuevos espectáculos vinculados a sus ex empresas".

"Todo esto mientras se niega a pagar a los profesionales los precios acordados por su trabajo. Lo que hace Brunet no se puede admitir ni en el plano profesional, ni en el ético y no puede seguir ni un día más en su cargo", ha alegado.

MÉS ha indicado que el Cicle de Circe de Palma fue una iniciativa creada en 2020 durante la gestión de los ecosoberanistas en el área de Cultura de Cort.

La propuesta surgió a iniciativa de Apcib y el resultado fue "muy positivo", fruto de un diálogo constante entre artistas, técnicos e instituciones, con el objetivo de "dar visibilidad y dignidad al sector del circo en Mallorca".

De este modo, MÉS ha criticado la "hipocresía" de Martínez y Bonet, que proclaman que quieren convertir Palma en Capital Cultural Europea 2031, mientras "rompen puentes con los creadores locales".

"No puedes llenarte la boca de cultura y de capitalidad europea si a la vez te cargas el diálogo con los artistas y desprecias su trabajo. La cultura no es marketing: es comunidad, es respeto y es diálogo", ha sentenciado Contreras.

Por estos motivos, han pedido al equipo de gobierno que rectifique inmediatamente, restablezca el diálogo con Apcib y restituya las "buenas prácticas" que en el pasado "siempre habían caracterizado la colaboración entre el Consistorio y el sector cultural".