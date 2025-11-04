La profesora del Conservatorio de Música de Baleares Carme Fernández presentará su obra 'Se sueña que se está soñando'

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Carme Fernández Vidal, profesora del Conservatorio Superior de Música de Baleares, presentará en Madrid su obra 'Se sueña que se está soñando' junto a la Orquesta y Coro Nacionales de España.

Así ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado en el que ha destacado la relevancia artística de la presentación de esta obra, que, según asegura, "pone de manifiesto el nivel de excelencia del Conservatorio Superior de Música y el compromiso de su profesorado con la creación y la difusión de la música contemporánea".

Carme Fernández, profesora titular del departamento de Composición del Conservatorio presentará los días 7, 8 y 9 de noviembre, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, su nueva obra, interpretada por la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE) bajo la dirección de Gemma New.

Inspirada en un texto del filósofo Eugenio Trías, la composición establece un diálogo entre palabra y sonido y refleja el lenguaje poético y personal de Fernández Vidal, caracterizado por el equilibrio entre el lirismo, la tradición y la contemporaneidad.

Doctora por la Universitat de las Illes Balears (UIB) con Premio Extraordinario de Doctorado y titulada superior en Composición, Piano, Teoría de la Música y Pedagogía, Fernández Vidal ha desarrollado una destacada trayectoria como compositora e investigadora. Su música ha sido interpretada en festivales nacionales e internacionales, y solicitada por instituciones como la Fundación SGAE, la AEOS, el CNDM o la Orquesta Sinfónica de Baleares.