Los programas para alumnos con altas capacidades de Baleares verán aumentado su presupuesto un 27%

El Conseller De Educación Y Universidades, Antoni Vera, Y El Rector De La UIB, Jaume Carot, Firman El Convenio De Colaboración.

PALMA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades y la Universitat de les Illes Balears (UIB) han firmado un convenio de colaboración que garantiza la continuidad de los programas de altas capacidades y aumenta su aportación económica en un 27,5%.

El conseller del ramo, Antoni Vera, y el rector de la UIB, Jaume Carot, han plasmado su firma en el acuerdo la mañana de este lunes.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, estos programas de enriquecimiento Estímulo del Talento Matemático (Estalmat) y MENTORiment benefician anualmente a 365 alumnos con altas capacidades intelectuales escolarizados en los centros educativos del archipiélago.

El acuerdo tiene una vigencia de cuatro años, prevé una aportación económica del Govern de 216.800 euros entre 2025 y 2028 (un 27,5% más que en el convenio anterior) y tiene como objetivo ampliar el número de mentorías, incrementar la participación del alumnado y asegurar la calidad y la equidad territorial de los programas.

Ambos programas, gestionados por la UIB, son iniciativas que fomentan el desarrollo del talento y la creatividad, ofreciendo oportunidades de aprendizaje avanzado y experiencias enriquecedoras fuera del aula ordinaria.

El programa MENTORiment ofrece talleres y mentorías a un máximo de 350 alumnos de tercero y cuarto de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional, donde el alumnado puede profundizar en temas que le interesan y compartir su talento con otros jóvenes. El curso pasado este programa fue cursado por 254 alumnos de Mallorca, 44 de Menorca, 51 de Ibiza y 1 de Formentera.

Por otra parte, el programa Estalmat está dirigido a alumnos de entre 12 y 13 años con especial proyección en el campo de las matemáticas y busca desarrollar estas capacidades y habilidades y anualmente beneficia a unos 15 jóvenes.