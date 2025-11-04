Prohens agradece a TUI su "buena predisposición" para contribuir a la estrategia turística de Baleares

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, se han reunido con el CEO de TUI, Sebastian Ebel, y el miembro del comité directivo Thomas Ellerbeck, en el marco de la Wolrd Travel Market de Londres.

Tras el encuentro, la líder del Ejecutivo ha agradecido a TUI su "buena predisposición" para contribuir a la estrategia turística de Baleares, con la promoción de eventos deportivos y nuevos proyectos de colaboración público-privada que se traduzcan en mejoras para el territorio, los residentes, las empresas y los trabajadores locales.

"Ya podemos hablar de un cambio de tendencia que nos sitúa en la contención por la que trabajamos, en repartir mejor los flujos de visitantes durante todo el año y en avanzar hacia la desestacionalización, para crecer más en valor que en volumen", ha destacado la presidenta en un mensaje en X.

En la reunión han participado también autoridades municipales, los presidentes de los consells insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza, y representantes de las asociaciones hoteleras de las Baleares, entre ellos, el presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich.