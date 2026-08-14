Prohens anticipa que será necesario ampliar el espacio de primera acogida de menores migrantes de Son Tous

Archivo - Inauguración del nuevo espacio de primera acogida del Consell de Mallorca para menores migrantes no acompañados - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
PALMA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha considerado que será necesario ampliar el espacio de primera acogida de Son Tous para atender a menores migrantes no acompañados.
"Ningún menor tendría que estar en estas instalaciones temporales como las que tenemos y tendremos que ampliar en Son Tous para dar cabida a más menores que llegan a nuestras costas", ha subrayado en atención a los medios tras la reunión de la comisión para la gestión del riesgo de inundaciones en Consolat de Mar.
La líder del Ejecutivo ha asegurado este viernes que no se siente "presionada" por el Gobierno central para que Baleares acoja menores migrantes no acompañados de Ceuta, ya que el Ejecutivo nacional "dijo que no enviaría menores a comunidades autónomas tensionadas".
En este sentido, se ha mostrado tranquila porque Baleares "no tiene capacidad" para recibir más menores y confía en que el Gobierno central "mantenga su criterio".
Preguntada por la llegada de migrantes este viernes a Formentera, Prohens ha subrayado que la isla "tiene un problema con la inmigración" y que "la situación ya sobrepasa cualquier límite". "Es un drama humanitario, pero también es un drama económico, social y de recursos", ha añadido.
También ha recordado que la gestión de menores no acompañados pertenece al Consell de Formentera, pero ha afirmado que el Govern ayudará a la institución insular "ante la falta de recursos".