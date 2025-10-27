Prohens apoya el adelanto electoral de Guardiola en Extremadura

Los presidentes autonómicos del PP durante la clausura del acto de presentación de la ‘Declaración de la Región de Murcia’, en el Teatro Circo de Murcia. - Víctor Fernández - Europa Press

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha mostrado su apoyo a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tras anunciar este lunes que adelantaba las elecciones autonómicas al 21 de diciembre.

A través de un mensaje en la red social X, Prohens ha afirmado que Extremadura lleva "dos años de cambio", un cambio que ha reivindicado que se basa en "la gestión, la moderación, la libertad y la defensa de los intereses de los extremeños por encima de todo", por lo que ha alegado que Extremadura "merece seguir avanzando".