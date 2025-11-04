Prohens apunta que los británicos "siempre serán bienvenidos" a Baleares y les invita a ser parte de su transformación

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la presentación del proyecto de Baleares en la World Travel Market. - CAIB

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha indicado que los británicos "siempre serán bienvenidos" a Baleares y les ha invitado a que visiten las islas "de una manera diferente" para formar parte del proceso de su transformación.

Con esta palabras se ha pronunciado la líder del Ejecutivo durante la presentación del proyecto del Govern 'Illes Balears en transformación: sostenibilidad y turismo cultural', en la World Travel Market de Londres.

De esta manera, ha mostrado su intención porque los turistas del Reino Unido se "involucren" y "participen" en los cambios emprendidos por el Govern en materia turística, por lo que ha propuesto que visiten las islas en temporada "media y baja" para "disfrutar de la increíble oferta cultural".

Prohens ha resaltado los datos que reflejan un descenso en las llegadas de turistas en los meses de verano y un aumento en los meses fuera de la temporada, lo que "contribuye a una mejor experiencia para los visitantes y un mayor bienestar para los residentes".

Por otra parte, ha mencionado el papel del Pacto por la Sostenibilidad de Baleares que "marca una hoja de ruta para la transición y la transformación" de Baleares, materializado en un documento con cerca de 250 elementos de transformación.