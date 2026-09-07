Prohens arranca el curso político con el objetivo de alcanzar una mayoría absoluta que "está muy cerca"

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, en rueda de prensa tras las jornadas parlamentarias - PP

PALMA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha arrancado el último curso político antes de las elecciones autonómicas, insulares y municipales de 2027 con el objetivo de alcanzar "una mayoría de estabilidad" que, a su entender, "está muy cerca".

Así se ha expresado la líder de los 'populares' este lunes en una rueda de prensa tras participar en las jornadas parlamentarias del PP, celebradas en el Centro de Convenciones Hipotels, en Playa de Palma.

"Llegamos al último curso político de la legislatura con más del 95 por ciento de nuestro programa de gobierno cumplido o en marcha y con el mejor argumento que tenemos para seguir ampliando la confianza de los ciudadanos: el cumplimiento de nuestra palabra", ha destacado.

La presidenta ha subrayado que "todas las encuestas" de diferentes empresas reflejan dos opciones, por un lado, que el PP siga gobernando pero dependiendo de otras formaciones y, por otro, que logre una "mayoría de estabilidad".

Igualmente, ha remarcado que "la única encuesta que vale" es la de las urnas y, por ello, su partido trabajará en los próximos meses "para aumentar la confianza" de los ciudadanos.

El objetivo, ha insistido, es conseguir "una mayoría de estabilidad" que permita "continuar con el cambio en las Islas desde el sentido común, la moderación, la centralidad y centrados en la gente de aquí".

Al mismo tiempo, ha reconocido que "todavía queda mucho por hacer" y ha asegurado que el Govern "seguirá trabajando hasta el último día de la legislatura para dar respuesta a los principales retos de las Islas".

CAMPAÑA 'DICHO Y HECHO'

Prohens ha presentado la campaña 'Dicho y hecho' con la que los 'populares' "rendirán cuentas" ante los ciudadanos durante los próximos meses y explicarán los compromisos adquiridos y cumplidos durante estos tres años de gobierno.

La campaña se desplegará tanto a través de las redes sociales como en todos los municipios de las Islas, con una comunicación "cercana y de tú a tú".

"Es mucho lo que hemos hecho en estos tres años y ahora lo queremos explicar, rendir cuentas y contar a la ciudadanía todo aquello que habíamos dicho que haríamos y que hemos hecho desde el Govern, los consells y los ayuntamientos", ha señalado.

Entre otras medidas impulsadas por el Govern, ha hecho referencia a la eliminación del Impuesto de Sucesiones, los beneficios fiscales para facilitar la compra de vivienda a los jóvenes, la gratuidad de la etapa educativa 0-3, la recuperación de la carrera profesional del personal sanitario, la ley de conciliación, la cuota cero para los nuevos autónomos, la reducción de trámites y burocracia o las medidas para poner vivienda asequible en el mercado.