Prohens asegura que las enmiendas de Vox aprobadas por error son una "línea roja" y nunca debieron ser votadas

PALMA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que las enmiendas al dictamen del decreto de simplificación administrativa propuestas por Vox y que fueron aprobadas por un error del Grupo Parlamentario 'Popular' "nunca deberían haber sido votadas e incorporadas" porque suponen una "línea roja".

Así se ha expresado este martes en el pleno del Parlament después de que el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, le preguntara si coincide con el análisis de que su pacto con Vox le perjudica.

No obstante, Prohens ha defendido que, desde que el pasado julio los de Santiago Abascal rompieran todos sus acuerdos de gobierno autonómicos, el suyo es un Govern "en minoría" y que negocia "ley por ley e iniciativa por iniciativa".

"¿Sus pactos con el PSIB le perjudican?", le ha replicado la presidenta regional a Apesteguia. "Después de perder un 5% de votos siguen haciendo seguidismo del PSIB con un estilo que no les es propio", le ha reprochado.

Por su parte, el portavoz de MÉS per Mallorca ha lamentado, con ironía, que el error del PP fuera aprobar las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario de Vox y no las planteadas por la oposición. "No se produjo un error humano, se culminó un error político", ha sostenido.