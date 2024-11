Prohens asegura que reflexionará "lo que haga falta" pero no permitirá "el uso de muertos para hacer política"

PALMA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha asegurado que reflexionará "lo que haga falta" sobre la legalización de viviendas construidas ilegalmente en zonas inundables, pero no permitirá "las mentiras, la demagogia y el uso de los muertos" en la Comunidad Valenciana durante la DANA "para hacer política".

Prohens se ha pronunciado de este modo, este martes, en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, en la que ha recordado que "por encima del decreto ley de simplificación administrativa, ha habido, hay y habrá un plan hidrológico, así como también unos planes territoriales de cada isla que definen muy bien que se puede hacer y que no en cada una de ellas". Por este motivo, ha asegurado que no entrará en una batalla que, según ha dicho, considera "un error" y se mantendrá centrada en llevar a cabo "actuaciones de prevención", porque "el problema grande son las viviendas ya construidas en zonas inundables". Un tema frente al cual, para solventarlo, "este Govern ha presentado" a la izquierda "una propuesta en la disposición adicional séptima". Una propuesta a la que se espera que den respuesta y digan "qué quieren hacer con estas personas", ha subrayado la dirigente autonómica.