Prohens asistirá a la final de la Copa Intercontinental entre el Illes Balears Palma Futsal y el Club Atlético Peñarol

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este viernes al partido de la final de fútbol sala de la Copa Intercontinental 2025 entre el Illes Balears Palma Futsal y el Club Atlético Peñarol, que se disputará en el Palacio Municipal de Deportes Son Moix a las 21.00 horas.
A su llegada, la presidenta será recibida por el presidente del Illes Balears Palma Futsal, José Tirado; el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, y el presidente de la Federación de Fútbol de Baleares, Jordi Horrach, entre otras autoridades.
Al finalizar el partido, Prohens participará en la entrega de medallas y el trofeo al equipo campeón de la Copa Intercontinental.