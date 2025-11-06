Prohens asistirá a la final de la Copa Intercontinental entre el Illes Balears Palma Futsal y el Club Atlético Peñarol

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press
Publicado: jueves, 6 noviembre 2025 18:05

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este viernes al partido de la final de fútbol sala de la Copa Intercontinental 2025 entre el Illes Balears Palma Futsal y el Club Atlético Peñarol, que se disputará en el Palacio Municipal de Deportes Son Moix a las 21.00 horas.

A su llegada, la presidenta será recibida por el presidente del Illes Balears Palma Futsal, José Tirado; el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, y el presidente de la Federación de Fútbol de Baleares, Jordi Horrach, entre otras autoridades.

Al finalizar el partido, Prohens participará en la entrega de medallas y el trofeo al equipo campeón de la Copa Intercontinental.

