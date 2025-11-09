Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, junto al conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, asistirá este lunes a la inauguración del nuevo museo del ferrocarril de Mallorca.

Según ha avanzado el Ejecutivo autonómico a los medios de comunicación, la presidenta Prohens asistirá este lunes, 10 de noviembre, a las 12.00 horas, junto con el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, a la inauguración del nuevo Museo del Ferrocarril de Mallorca, ubicado en la calle Estació, 33, de Son Carrió (Sant Llorenç des Cardassar).

En el acto estarán presentes también el alcalde de Sant Llorenç des Cardassar, Jaume Soler, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, entre otras autoridades e invitados.

Durante la inauguración, la presidenta pronunciará unas palabras tras las intervenciones del conseller Mateo y del alcalde de Sant Llorenç des Cardassar. A continuación, la presidenta y el alcalde descubrirán una placa inaugural y recorrerán el nuevo Museo.