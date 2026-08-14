La presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante una audiencia con el rey Felipe VI en el Palacio Real de la Almudaina, a 24 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este sábado a la misa de la Mare de Déu d'Agost de Campos y al estreno liguero del RCD Mallorca.

El primer acto tendrá lugar a las 11.00 horas en la parroquia de Sant Julià, ha informado el Ejecutivo autonómico.

Prohens asistirá a la misa de la Mare de Déu d'Agost, la fiesta mayor de su municipio natal, donde será recibida por la alcaldesa, Francisca Porquer.

La celebración continuará en la plaza Major, donde la banda de música y la coral interpretarán el himno de Campos y tendrá lugar el 'ball de gegants'.

Ya por la noche, a las 21.30 horas, acudirá al Estadi Mallorca Son Moix para vivir el estreno liguero del RCD Mallorca, que se enfrentará al Real Valladolid en el partido correspondiente a la primera jornada de LaLiga Hypermotion.

A su llegada, la presidenta será recibida por el presidente del Real Mallorca, Andy Kohlberg, y el consejero delegado de negocios de la entidad, Alfonso Díaz.