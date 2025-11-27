Prohens colocará este viernes la primera piedra del nuevo CEIP de Felanitx

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. - CAIB - Archivo
PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, colocará este viernes la primera piedra del nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de Felanitx.
Al acto, que se celebrará a las 13.25 horas, asistirán también el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y la alcaldesa del municipio, Catalina Soler.
Previamente, a las 12.25 horas, Prohens asistirá a la Feria del Vino 'Un gran día' de Felantix, acompañada por los consellers de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet.