Prohens colocará este viernes la primera piedra del nuevo CEIP de Felanitx

Publicado: jueves, 27 noviembre 2025 18:10

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, colocará este viernes la primera piedra del nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de Felanitx.

Al acto, que se celebrará a las 13.25 horas, asistirán también el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y la alcaldesa del municipio, Catalina Soler.

Previamente, a las 12.25 horas, Prohens asistirá a la Feria del Vino 'Un gran día' de Felantix, acompañada por los consellers de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet.

