Prohens comparecerá en un pleno extraordinario el próximo jueves para explicar el pacto por la sostenibilidad

PALMA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, comparecerá el próximo jueves en un pleno extraordinario en el Parlament para explicar la Mesa para el pacto social y político por la sostenibilidad.

Según ha recordado el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, su formación registró un escrito en el Parlament en el que solicitaba la comparecencia de la presidenta del Govern en el pleno para explicar y debatir el pacto.

Castells ha criticado que la mayoría parlamentaria tumbó esta propuesta y que, posteriormente, el Govern solicitó la misma comparecencia a iniciativa propia. Así, la líder del Ejecutivo comparecerá en un pleno extraordinario el jueves a las 10.30 horas.

Sobre esta cuestión, el portavoz 'popular' Sebastià Sagreras ha destacado y valorado durante la rueda de prensa que la presidenta haya pedido comparecer en el Parlament. En esta línea, ha señalado que la creación de la mesa es "una medida valiente y decidida" para buscar el equilibrio entre los residentes y el turismo en las Islas.

Por su parte, el portavoz socialista, Iago Negueruela, ha apuntado que su formación no entiende el orden del día del próximo pleno, considerando que la comparecencia de Prohens se podría hacer el martes y no el jueves. "Prohens no quiere que su debate sea en el contexto de la proposición de ley de Vox", ha dicho, recordando que el martes se debate la toma en consideración de la iniciativa para derogar la ley de memoria democrática.

En esta línea, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha calificado el pleno extraordinario de "autobombo". "Dice poco porque no es la forma ni el momento de hacer esta autocomparecencia", ha criticado.