Prohens condena la pintada en la Conselleria de Turismo y advierte de que "esta no es la manera"

Fachada de la Conselleria de Turismo que ha amanecido con una pintada, que ya ha sido retirada - EUROPA PRESS

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha condenado este viernes la pintada con la que ha amanecido la fachada de la Conselleria de Turismo y la ha considerado como "un ataque al patrimonio", al ser un edificio situado en el casco antiguo de Palma.

Prohens, en una rueda de prensa tras la reunión de la comisión para la gestión del riesgo de inundaciones en Consolat de Mar, ha advertido de que "esta no es la manera" de protestar contra la masificación turística.

Según ha defendido, el Govern "siempre" ha sido "muy respetuoso con cualquier queja o descontento, ya sea por parte de la ciudadanía o de organizaciones" y se ha mostrado "abierto" a cualquier propuesta.

La jefa del Ejecutivo balear ha recordado las políticas y medidas en materia turística, como el límite "claro" en plazas turísticas, la lucha contra la oferta turística ilegal o la limitación de entrada de vehículos en las Islas.

Sin embargo, ha pedido paciencia a la ciudadanía, alegando que "la transformación de un modelo se no se puede hacer con una ley o en una sola legislatura".

Por otro lado, ha cargado contra el PSOE por "celebrar los récords de pasajeros de Aena", lamentando que el aeropuerto de Palma haya operado "por encima de su capacidad" y que el gestor aeroportuario siga adelante con el proyecto de ampliación el aeródromo de Eivissa, algo que el Govern "rechaza".

Así, Prohens ha exigido al PSOE que "deje de dar la espalda a lo que pide" la sociedad balear y los agentes políticos y sociales, al considerar que los socialistas "no están alineados" con los reclamos contra la masificación turística.