Prohens condena las pintadas en la sede de Filmin tras distribuir un documental sobre altercados del 'procés'

PALMA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha condenado las pintadas aparecidas este martes en la sede de Filmin, tras distribuir el documental 'Ícaro: la ciudad en llamas', que da voz a policías nacionales destinados a la capital catalana durante los altercados de 2019, tras la sentencia del 'procés'.

En un mensaje en X recogido por Europa Press, la líder del Ejecutivo ha condenado este acto vandálico, lamentando que representa "un ataque contra la libertad de expresión y el pluralismo".

También ha trasladado su ánimo y apoyo al cofundador y director editorial de la plataforma audiovisual Filmin, Jaume Ripoll.