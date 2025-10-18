Prohens defiende ante los empresarios el decreto de aceleración de proyectos que tumbó Vox: "No vamos a cesar"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, este sábado durante su intervención en la XXIX Jornada de Empresarios y Directivos. - CAIB

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, defendido durante una jornada de empresarios el decreto de aceleración de proyectos estratégicos que Vox tumbó hace unas semanas en el Parlament.

Ha sido durante su intervención en la XXIX Jornada de Empresarios y Directivos organizada este sábado por el Centro Universitario Ariany en el Colegio Aixa-Llaüt, en el ParcBit.

Prohens ha hecho un repaso de los datos económicos de Baleares y ha recordado algunos de los planes del Ejecutivo autonómico para tratar de diversificar la economía y crecer en valor, entre ellos la simplificación administrativa.

"Hay que acometer retos complejos como la simplificación, el exceso de burocracia y como la administración pública su convierte en demasiadas ocasiones en un problema para los ciudadanos y las empresas", ha dicho.

La presidenta autonómica ha reivindicado la aprobación de la primera ley de simplificación administrativa y del decreto ley "presentado hace unas semanas, también de simplificación".

"Un decreto ley en el que no vamos a cesar en continuar convenciendo a aquellos que todavía no ven la necesidad de poner alfombra roja a todo aquel que invierta en estas islas y que cuenta con el apoyo de los sectores económicos, patronales y sindicatos", ha subrayado.

Prohens ha considerado que "si la diversificación pasa por la innovación, por una economía basada no tanto en la mano de obra sino en el conocimiento y la investigación, ello debe tener alfombra roja".

"No puede ser que estemos perdiendo inversiones y competitividad frente a otras regiones por las trabas administrativas y burocráticas. Vamos a seguir, estamos plenamente convencidos de que este es el camino, aunque estemos solos. Creo que la sociedad nos lo reclama", ha zanjado.