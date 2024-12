Prohens defiende la singularidad de Baleares y promete luchar contra el modelo de financiación catalán

La presidenta cree que la condonación de la deuda es un "parche" y urge a Sánchez a presentar un borrador sobre el modelo de financiación

PALMA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido la singularidad de Baleares, que es "constitucional" y está basada en un hecho como la insularidad, y ha prometido que combatirá "con todos los recursos" el modelo de financiación específico para Cataluña.

Lo ha dicho la tarde de este viernes en la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander, en la que también ha tildado la posible condonación de deuda como "un parche que no arregla el problema".

"Romper la caja común nos afecta a todos. Pero, si me permiten, a Baleares nos afecta un poco más porque somos una de las tres Comunidades aportadoras, y si se sale una tendremos que cargar sobre nuestra espalda los privilegios de Cataluña. No solo no estoy de acuerdo, sino que lo combatiré con todos los recursos y en todos los frentes que sean necesarios", ha manifestado.

También ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a presentar un borrador del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas en los próximos meses para, a partir de él, comenzar las negociaciones en foros multilaterales desde "el respeto y la lealtad institucional". "Si no, me parece una salida hacia adelante, un titular y una escenficación más", ha reprochado.

"Quien debe presentar, liderar y destapar sus cartas de cuál es el modelo que quiere no somos las Comunidades Autonómoas sino el Gobierno", ha insistido Prohens, quien ha lamentado, como en otros asuntos, no haber obtenido respuesta por parte del líder del Ejecutivo.

"Somos la segunda o la tercera en aportar y la novena en recibir. He manifestado que eso es una injusticia que debe ser nivelada", ha reclamado.

Es por ello que ha criticado, en la línea con lo manifestado en la reunión por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, la propuesta de la condonación de la deuda. "No podemos hablar hoy de condonación, mañana de ordinalidad y pasado mañana del criterio de población ajustada. Todo esto forma parte de un conjunto, que es el nuevo modelo de financiación", ha defendido.

LA SINGULARIDAD DE BALEARES

Prohens ha esgrimido que la singularidad de Baleares sí que está reconocida constitucionalmente por el hecho de tratarse de un archipiélago, como Canarias.

Así, tanto ella como el presidente canario, Fernando Clavijo, han coincidido en subrayar el "inmenso error" que supone comparar los regimenes fiscales con la "independencia fiscal" de Cataluña. "No tiene nada que ver", ha sostenido la presidenta balear.

Por ello, ha reclamado a Sánchez que el REB no tenga fecha de caducidad, actualmente fijada para 2028. "El hecho insular no es algo que vaya a desaparecer o a caducar en los próximos años", ha ironizado.

LA ESPAÑA QUE SE LLENA

La presidenta balear también ha puesto el foco en el hecho de que, en contraposición a otros territorios del país, Baleares es parte de la "España que se llena", ya que en los próximos 15 años está previsto que lidere el crecimiento demográfico, de hasta un 19 por ciento.

A eso, ha dicho, se le suma la población flotante. "Somos poco más de 1,2 millones de habitantes, que a finales de este año habremos recibido a 19 millones. Se pueden imaginar la tensión que eso supone para los servicios públicos", ha dicho.