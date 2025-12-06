Prohens expresa su "orgullo" por una Transición "modélica" y carga contra quienes "instrumentalizan" las instituciones

(I-D) El Delegado Del Gobierno En Baleares, Alfonso Rodríguez; La Presidenta Del Govern, Marga Prohens, Y El Presidente Del Consell, Llorenç Galmés, Presiden El Acto Institucional Del Día De La Constitución En El Palacio De La Almudaina De Palma - EUROPA PRESS

PALMA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha expresado su "orgullo" por una Transición "modélica" y ha cargado contra quienes "instrumentalizan" las instituciones, durante su discurso con motivo del acto institucional con motivo del Día de la Constitución, que se ha celebrado este sábado en el Palacio de La Almudaina de Palma.

Prohens ha comenzado su discurso manifestando que, pese a que otros presidentes han intervenido antes que ella en el acto en el Día de la Constitución en La Almudaina, ella es "la primera" que lo hace siendo parte de "una generación que es hija de la Transición" y, por ello, ha querido dejar claro que todos los que, como ella nacieron en esos años, están "muy orgullosos y "profundamente agradecidos" a todos los que hicieron posible la redacción de la Constitución y a los que durante 47 años han ayudado al "progreso" y "prosperidad" de Baleares, en particular, y también de toda España.

En este sentido, la presidenta ha instado a "defender la democracia y la Constitución". "Es más necesario que nunca", ha subrayado, después de cargar contra la "degradación" y la "instrumentalización de las instituciones" a la que, ha lamentado, "se ha asistido en los últimos tiempos con preocupación".

"Por suerte, pese a la juventud de la democracia y Constitución, España cuenta con contrapesos imprescindibles que actúan como diques de contención ante algunas tentaciones", ha añadido no obstante Prohens, recordando que "solo juntos se podrá responder a lo que los ciudadanos esperan de sus representantes políticos".