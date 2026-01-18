Prohens felicita a Joan Rebassa por coronar el 'Pi de Sant Antoni': "Ya eres historia viva de Pollença"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
PALMA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha felicitado este domingo a Joan Rebassa por haber coronado este sábado el 'Pi de Sant Antoni' y haberse convertido en el tercer menor de edad consecutivo que lo consigue. "Ya eres historia viva de Pollença", le transmitido.
En un mensaje en la red social 'X' (antes Twitter), recogido por Europa Press, la presidenta Prohens ha aplaudido la gesta de Joan Rebassa, el joven nacido en 2008 al que ha trasladado su "enhorabuena" por haber coronado este sábado el 'Pi de Sant Antoni'.
"Con solo 17 años has demostrado una determinación, una fuerza y una valentía extraordinarias", ha valorado Prohens, "especialmente en una edición marcada por unas condiciones inusuales que han hecho todavía más difícil la subida".
"Ya eres historia viva de Pollença", ha reiterado la presidenta. "Felicidades a todos", ha concluido.