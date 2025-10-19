Prohens firmará este lunes el protocolo entre el Govern y Cort para el suministro de agua procedente de la red de Palma

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este lunes al acto de firma del protocolo entre el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de Palma para el suministro de agua procedente de la red en alta de la ciudad.

El acto, ha informado el Govern, tendrá lugar a las 12.00 horas en el Consolat de Mar.

Prohens estará acompañada por el alcalde de Palma, Jaime Martínez. Ambos cerrarán la firma con unas palabras.

50 ANIVERSARIO DE TRABLISA

La presidenta, a las 19.30 horas, también asistirá al acto conmemorativo del 50 aniversario de la empresa Trablisa que se celebrará en el Palacio de Congresos de Palma.

A su llegada será recibida por el presidente y fundador de Trablisa, Miguel Bordoy; por el consejero delegado, Alberto Bordoy, y por el director, Joaquín García.

Por parte del Govern estarán presentes también el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa; el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luís Mateo, y el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro.

Está previsto que Prohens intervenga en la clausura del acto.