Prohens mantiene que sigue "pensando que hay un agravio comparativo con los consellers" en las dietas del Parlament

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha mantenido que ella y su Govern sigue "pensando que hay un agravio comparativo con los consellers" en relación a que los diputados cobren las dietas del Parlament y no así los consellers cuando acuden a la Cámara.

Prohens se ha pronunciado así este martes, en el pleno del Parlament, en respuesta a una pregunta del portavoz parlamentario de Més per Menorca, Josep Castells.

Prohens ha defendido que "este Govern no ha dejado a nadie a los pies de nadie", como le ha acusado Castells de hacer con sus consellers, "si no que lo que hizo el Grupo Popular", ha aclarado, "fue presentar una enmienda para corregir un agravio comparativo, en relación al resto de parlamentos autonómicos, y en concordancia con algo que ha estado vigente la mayoría de años de la historia parlamentaria de estas islas, de manera transparente" para que los consellers percibieran dietas del Parlament cuando van a la Cámara.

"Comprobado que no se tenía una mayoría para que esta enmienda saliera adelante, el mismo grupo la retiró", ha añadido, considerando "atrevido" por parte del portavoz menorquinista "presuponer si esta enmienda tenía o no consenso previo antes de que el Grupo Popular la presentara". No obstante, "este Govern gobierna en minoría, y lo que hace es llevar las iniciativas que considera al Parlament para que éstas se debatan y voten".

"Una vez retirada la enmienda no entiendo la crítica", ha manifestado Prohens, reiterando que tanto ella como su Govern siguen "pensando que hay un agravio comparativo con los consellers" pese a que, como ha reivindicado, "estos están en el Govern por vocación de servicio, convicción y compromiso con los ciudadanos".

Por su parte, el portavoz parlamentario de Més per Menorca ha recriminado al Govern su "error" de "intentar incrementar por la puerta de atrás los sueldos de los consellers, queriendo que perciban dietas por ir al Parlament a la sesiones de control y a los consejos de administración de empresas públicas", labores que, ha considerado Castells, "se encuentran dentro del trabajo ordinario" de éstos.

El portavoz menorquinista ha creído por tanto que el PP "retiró esta enmienda de los presupuestos para el próximo año 2025 porque sabía que tenían el rechazo público y de la oposición".

Como ha actuado el Govern ha sido considerado por Castells, quien pese a todos ha reivindicado "el trabajo complejo, sacrificado y muy importante de los consellers", como "un error político" que "lo puede cometer todo el mundo pero la repetición de errores", ha subrayado, "denota que los temas no están suficientemente preparados".