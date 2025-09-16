Prohens participará este miércoles en constitución de la Mesa de Diálogo Permanente con el Cuerpo Consular en Baleares

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. Archivo. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará este miércoles en la constitución de la Mesa de Diálogo Permanente con el Cuerpo Consular en Baleares.

Según ha avanzado el Ejecutivo autonómico a los medios, la presidenta Prohens participará este 17 de septiembre en el acto de constitución de la Mesa de Diálogo Permanente con el Cuerpo Consular en Balears, que se celebrará a las 16.30 horas en el Consolat de Mar.

También estarán presentes la vicepresidenta segunda del Govern y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, y el decano del cuerpo consular, Michel Magnier, que estará acompañado por el resto de representantes del cuerpo consular.

Al inicio del acto podrán tomarse imágenes y, al finalizar, Antònia Maria Estarellas y Michel Magnier realizarán declaraciones a los medios de comunicación.