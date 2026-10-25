Prohens pide a los jóvenes que se impliquen en la campaña electoral: "Las encuestas no llenan urnas"

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, junto a los miembros de sus NNGG. - PP

PALMA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha pedido a los jóvenes que se impliquen en en la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Las urnas están vacías y las encuestas no llenan urnas", ha dicho durante su intervención, este domingo, en el acto de clausura de la Escuela de las Nuevas Generaciones (NNGG) del PP balear.

Prohens ha considerado que el PP es "la primera fuerza entre los jóvenes" y que, por lo tanto, el partido "no puede desaprovechar esta oportunidad".

"Por fin los jóvenes se han dado cuenta de que la izquierda les engaña y les utiliza. Por fin, los jóvenes son del PP. Fuera están receptivos, os tenéis que convertir en agentes electorales", les ha reclamado a los miembros de NNGG.

La presidenta, según ha informado el PP en un comunicado, ha reivindicado el papel de las NNGG en el proyecto de su partido, que ha considerado que representa "a quienes estudian, trabajan y se esfuerzan para construir su futuro".

"Somos el partido que más se parece a la gente de aquí, a la gente trabajadora, a la gente que se tiene que ganar su casa y que se levanta cada mañana para ir a trabajar", ha afirmado.

DEDUCCIONES PARA LA COMPRA DE VIVIENDA

Prohens, por otra parte, ha aprovechado su intervención para defender su propuesta para eliminar todos los impuestos autonómicos para la compra de la primera vivienda a los menores de 36 años, que anunció el pasado martes en el Debate de Política General.

Prohens ha situado el acceso a la vivienda como una de las principales prioridades de su proyecto político para los próximos cuatro años, con el objetivo de facilitar que los jóvenes puedan emanciparse y desarrollar su proyecto de vida en las Islas.

La presidenta ha explicado que la nueva rebaja fiscal que prevé acometer el Govern supondrá eliminar tanto el impuesto sobre transmisiones patrimoniales como el de actos jurídicos documentados para los menores de 36 años y las personas con discapacidad, además de reducir ambos tributos a la mitad para quienes tengan entre 36 y 40 años.

Asimismo, ha recordado que las medidas fiscales aprobadas durante esta legislatura han permitido a más de 6.000 familias y jóvenes ahorrar 85 millones de euros en impuestos por la compra de su primera vivienda, mientras que más de 2.000 jóvenes menores de 30 años no han pagado ni un euro por este concepto.

"Baleares es ya la comunidad donde menos impuestos pagan los jóvenes para acceder a la vivienda", ha reivindicado Prohens, quien ha contrapuesto estas a las medidas de los socialistas. "El socialismo ni ha construido ni ha bajado impuestos", ha sostenido.

También ha aprovechado para poner en valor la ampliación de los avales públicos de la Nueva Hipoteca Joven, cuyos fondos pasarán de 30 a 45 millones de euros y que ya ha permitido a 896 jóvenes adquirir su primera vivienda.

A ello, ha proseguido, se le suman las ayudas directas de 10.000 euros para menores de 40 años, cuyos recursos se ampliarán, y la nueva deducción fiscal vinculada a la cuenta de ahorro Compte Jove Ca Teva.

Sobre la Hipoteca Joven, ha destacado que "no hay ni un solo impago de cuota". "Por eso ampliamos el programa, porque cuando os damos herramientas y confianza, respondéis", ha remarcado.

En materia de movilidad, ha destacado el refuerzo del transporte público con una inversión prevista de 25 millones de euros para incorporar 24 nuevos autobuses a la red TIB, ampliar frecuencias y servicios nocturnos, así como la previsión de poner en marcha trenes nocturnos los fines de semana y vísperas de festivos.