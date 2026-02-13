Prohens pone en valor el "compromiso y esfuerzo constante" de Amadiba en la clausura de su XIX Congreso en Mallorca

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la clausura del XIX Congreso de Amadiba - CAIB

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha participado este viernes en la clausura del XIX Congreso de Amadiba en Mallorca, que este año se ha celebrado bajo el lema 'Hablemos de lo que nos preocupa a todos'.

En el acto, que ha tenido lugar en el Hotel Meliá Palma Marina, Prohens ha sido recibida por la presidenta de Amadiba, Elvira Jiménez, y ha clausurado el acto con unas palabras.

"31 años de compromiso, de esfuerzo constante, por ser una pieza imprescindible y una fuente de respiro para tantas familias que encuentran en vosotros una red emocional, una cara amiga, un lugar donde sentirse comprendidas y acompañadas", ha subrayado.

En esta línea, la líder del Ejecutivo ha destacado varias medidas impulsadas por el Govern, como la bonificación del ocio adaptado. "Aprobamos un nuevo derecho que existe desde hace dos años en Baleares", ha celebrado, agregando que la iniciativa nació con la ayuida de Amadiba.