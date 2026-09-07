Prohens presentará este martes una promoción de 60 viviendas públicas en Marratxí

Archivo - La presidenta de Baleares, Marga Prohens. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, presentará este martes una promoción de 60 viviendas públicas que se construirá en el municipio mallorquín de Marratxí.

El acto de presentación, según ha informado el Ejecutivo autonómico, tendrá lugar a las 09.30 horas en la calle Mariano Gómez Ulla Metge.

Al acto asistirán el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, y el director del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), Roberto Maria Cayuela, entre otras autoridades.

El alcalde de Marratxí intervendrá primero y el director del Ibavi explicará el proyecto. A continuación, la presidenta Prohens dirigirá unas palabras a los asistentes. Al finalizar, se atenderá a los medios de comunicación.

Poco después, a las 11.00 horas, Prohens asistirá a las fiestas de la Mare de Déu de Lloseta que se celebrarán en la iglesia parroquial del pueblo.

Estará acompañada por la alcaldesa de Lloseta, Francisca Campins, y el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, entre otras autoridades.

Tras la eucaristía, se realizará una 'cercavila' hasta el Ayuntamiento, acompañados por los 'gegants 'Sebastià y Maria y los 'xeremiers' y 'fabiolers' de Lloseta.