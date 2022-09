Prohens promete poner en marcha una tarjeta social para acceder a prestaciones

IBIZA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de Baleares, Marga Prohens, se ha comprometido durante la clausura del IV Foro 'El Protagonista Eres Tú', celebrado en Ibiza, a poner en marcha una tarjeta social para facilitar el acceso a diversas prestaciones, así como a garantizar los recursos a menores con necesidades especiales de Baleares, todo si el Partido Popular gobierna a partir de 2023.

El foro, que ha tenido lugar en el Recinto Ferial de Ibiza, ha sido presentado por el presidente del Consell, Vicent Marí, y conducido por la secretaria general del Partido Popular en Baleares, Sandra Fernández, y ha contado con la participación de la vicesecretaria nacional de Política Social del Partido Popular, Carmen Navarro, entre otros.

"No debe sorprender a nadie que cuando se habla de los más vulnerables, de quien más necesita una mano, de quien necesita más ayuda para garantizar su igualdad de oportunidades, cuando se habla de las personas en riesgo de exclusión social, cuando se habla de las personas dependientes, cuando se habla de personas con discapacidad, no debe sorprender a nadie que el Partido Popular se vuelque y ofrezca un foro de este nivel. Con este nivel de compromiso porque está en el AND del Partido Popular", ha reivindicado la líder de los 'populares' del archipiélago en la clausura del foro.

Según ha dicho Prohens, además de seguir avanzando en nuevos servicios, en plazas residenciales o en ayuda a domicilio, de lo primero de lo que se debe hablar es de simplificar y reducir trámites y plazos administrativos necesarios para acceder a una prestación.

"No hacerles ir de una ventanilla a otra de la administración, con un papel, con otro, haciéndoles ir de un lado a otro. Esto se tiene que acabar", ha abogado Prohens, ante lo que se ha comprometido a "implantar la tarjeta social" con toda la información y todo el historial de cada ciudadano que pueda necesitar de una ayuda, en una sola base de datos, para que conozca en tiempo real las prestaciones, asistencias y ayudas de las que se puede beneficiar por su perfil.

Además de la tarjeta social, se ha comprometido a garantizar los recursos para los menores con discapacidad, afirmando que garantizarán la educación inclusiva, poniendo los recursos necesarios para los niños con necesidades especiales tanto en centros públicos como concertados.

"No podemos permitir que en Ibiza se repitan casos como el de Luca, ni el de tantos otros niños en todas las Islas, a los que no se les pone o incluso se les quitan los recursos de apoyo que necesitan para de verdad hablar de una educación inclusiva. Ni tampoco el de Pablo, que ha tenido que lidiar junto a su familia una lucha sin descanso para que le permitieran finalmente matricularse en la FP de jardinería, que era su vocación", ha detallado la líder del PP de Baleares, que también se ha comprometido a reforzar con conciertos y ayudas el ocio adaptado.

Prohens ha anunciado además una nueva ley de Servicios Sociales para actualizar la actual, de 2009, y adaptarla a los retos actuales, así como dotar de psicólogos las Unidades de Trabajo Social de los Ayuntamientos para acercar las políticas de salud mental y que se realice en un único acto administrativo la valoración del grado de dependencia y la elaboración del Plan Individual de Atención con un proyecto piloto en Santa Eulària.