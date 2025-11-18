Prohens rechaza la 'inquiocupación' y carga contra la izquierda: "¿No condenan la cara dura de quien deja de pagar?"

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha subrayado que el Govern siempre condenará y rechazará la 'inquiocupación' y ha cargado contra la izquierda por "proteger a los delincuentes y no a los propietarios".

"¿No condenan la cara dura de quien deja de pagar el alquiler, no un mes o dos, sino más de un año y se niega a irse?", ha preguntado la líder del Ejecutivo a los grupos de la izquierda en el pleno de este martes.

Para Prohens, un 'inquiocupa' es una persona que firma un contrato de alquiler con la intención desde un primer momento de acabar 'okupando' la vivienda sin pagar el alquiler.

Una interpretación que ha rechazado el diputado de Unidas Podemos, José María García, quien ha puesto ejemplos de personas en situación de vulnerabilidad que no pueden pagar aumentos de los precios del alquiler y que, a su parecer, "esto no les convierte en okupas".

Igualmente, Prohens ha hecho referencia a testimonios de propietarios de viviendas cuyos inquilinos no pagan el alquiler y tampoco abandonan el domicilio. "En todos estos casos ustedes siempre se ponen al lado de los delincuentes", ha criticado, a la vez que ha acusado a la izquierda de tener "poca empatía".