Prohens recibe a la comitiva de la LX Festa des Vermar de Binissalem

Marga Prohens recibe a la comitiva de les Festes des Vermar de Binissalem - CAIB

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recibido este miércoles en el Consolat de Mar a la comitiva de la LX Festa des Vermar, integrada por el alcalde de Binissalem, Joan Víctor Martí, acompañado de los concejales, así como de las vermadores y vermadors de este año.

Según ha informado la líder del Ejecutivo balear en su cuenta en X, este año se celebran los 60 años de la fiesta, que coinciden con los 25 años de los 'trepitjadors', y "se vive con emoción, ilusión, mucho sentimiento y, sobre todo, con mucho orgullo".

Además, ha señalado que esta conmemoración viene este año acompañada del estreno de nuevos trajes, elaborados especialmente para la ocasión, por lo que ha trasladado su enhorabuena a las costureras por el esfuerzo y el trabajo de investigación realizado.

Prohens ha remarcado que esta edición contará con "una participación histórica de jóvenes, muestra de que la fiesta está más viva que nunca". "Ahora sois vosotros quienes tenéis la responsabilidad de transmitir y mantener vivo el legado que hemos recibido de nuestros padres y abuelos", ha declarado.