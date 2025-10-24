Prohens recibe al embajador de Reino Unido en España Alex Ellis

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el embajador del Reino Unido en España, Alex Ellis, tras mantener una reunión. - CAIB

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Govern, Marga Prohens, ha recibido en audiencia este viernes al embajador de Reino Unido en España, Alex Ellis.

Al encuentro mantenido en el Consolat de Mar también han asistido la directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlament, Francesca Ramis, la cónsul británica y directora de servicios consulares en España, Lucy Gorman, y el vicecónsul británico para Baleares, Randy Valbuena.