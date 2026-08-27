Prohens recibirá en audiencia este viernes al rector de la Universidad de Mallorca

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en una rueda de prensa - CAIB - Archivo

PALMA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá este viernes en audiencia al rector de la Universidad de Mallorca (UMAC-Adema), Pere Riutord, y al presidente del Consejo de Gobierno del centro, Diego González.

El encuentro tendrá lugar en el Consolat de Mar a las 13.00 horas y contará también con la presencia del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha informado el Govern.

Desde Adema han señalado que el rector y el presidente del Consejo de Gobierno presentarán a Prohens los avances en la puesta en marcha de la nueva universidad y las principales líneas de desarrollo de su proyecto académico.

También tienen previsto abordar la evolución del proyecto universitario y las líneas estratégicas vinculadas a la investigación, la innovación y la internacionalización.