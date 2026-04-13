Prohens recibirá este martes a los participantes y ganadores de los SpainSkills 2026

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá este martes a los participantes y a los ganadores de los estudiantes de FP de Baleares que han competido en los SpainSkills 2026.

En la recepción, que tendrá lugar en el Consolat de Mar a las 17.00 horas, la presidenta pronunciará unas palabras.

Asimismo, estará acompañada por el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, María Isabel Salas.

En el acto, Vera intervendrá con unas palabras, que darán paso a la entrega de obsequios y medallas a los participantes y ganadores de las diversas modalidades.